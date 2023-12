Fifa The Best: Messi, Mbappé e Haaland brigam pelo prêmio de 2023; brasileiro é finalista do Puskás

Vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 15 de janeiro de 2024, na cidade de Londres, na Inglaterra

Reprodução/Fifa Mbappé (esquerda), Messi (centro) e Haaland (direita) são os finalistas do The Best 2023



A Fifa revelou nesta quinta-feira, 14, os finalistas ao The Best 2023, prêmio que irá escolher o melhor jogador da última temporada – a cerimônia acontecerá em 15 de janeiro de 2024, na cidade de Londres, na Inglaterra. Os três atletas que estão na briga pelo troféu são Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (PSG) e Erling Haaland (Manchester City). Vencedor de sete edições, o argentino tenta o oitavo troféu após ganhar o Campeonato Francês com o PSG, além da Leagues Cup com o time estadunidense. Já o francês também brilhou com a camisa da equipe parisiense. O favorito mesmo, entretanto, é o norueguês, artilheiro dos Citizens nos títulos da Champions e da Premier League. O período de avaliação dos jogadores, vale lembrar, foi mais curto do que o habitual, valendo desde 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à Copa do Mundo no Catar, até o dia 20 de agosto de 2023. No feminino, as finalistas são as espanholas campeãs mundiais Aitana Bonmati e Jennifer Hermoso, além da colombiana Linda Caicedo.

Além de divulgar os concorrentes ao posto de melhor do mundo, a Fifa também revelou os finalistas ao Prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito no período. O brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, está no páreo graças a uma pintura. Em jogo válido pela Série B, diante do Novorizontino, o meio-campista anotou um golaço de bicicleta e por cobertura. Ele concorre com o paraguaio Julio Enciso e com o português Nuno Santos.