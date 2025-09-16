Fifa vai distribuir quase R$ 2 bilhões a times que cederem atletas para eliminatórias e a Copa

De acordo com Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol, iniciativa pretende reconhecer a importância dos clubes no desenvolvimento de jogadores

A Fifa anunciou nesta terça-feira (16) que vai distribuir quase R$ 2 bilhões aos times que cederam seus jogadores para a disputa dos jogos válidos para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A medida faz parte do Programa de Ajuda a Clubes, que contará com um fundo recorde de US$ 355 milhões (algo em torno de R$ 1,8 bilhão), quase 70% a mais ao que foi investido antes do Mundial do Catar, em 2022.

De acordo com comunicado no site oficial da entidade, a renovação do memorando entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (Eca), ocorrida em março de 2023, todas as agremiações incluídas nesse caso vão ter direito a uma parte do orçamento de US$ 355 milhões.

Segundo Gianni Infantino, presidente da Fifa, a iniciativa pretende reconhecer a importância dos clubes no desenvolvimento de jogadores, desde os estágios iniciais até sua participação nos jogos decisivos da seleção nacional. “A nova edição do Programa de Assistência a Clubes da Fifa para a Copa do Mundo de 2026 dará um passo adiante e reconhecerá financeiramente a imensa contribuição de clubes e jogadores de todo o mundo para viabilizar as eliminatórias e a fase final do torneio”, disse o mandatário. “Um valor recorde será distribuído. Dessa forma, fortalecemos nossa sólida parceria com a Associação Europeia de Clubes (Eca) e clubes de todo o mundo. Todos nós ansiamos por uma Copa do Mundo histórica e inclusiva no próximo ano”, completou o dirigente.

Para a Eca, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, a colaboração com a entidade que comanda o futebol mundial nesta nova versão do programa reforça o compromisso de garantir que clubes de todas as regiões obtenham reconhecimento e apoio financeiro. “A Eca tem o prazer de colaborar com a Fifa para apoiar o desenvolvimento do inovador programa. Isso garantirá que mais clubes ao redor do mundo sejam recompensados por ceder seus jogadores”, afirmou.

Na Copa do Mundo de 2022, durante a quarta edição do Programa de Ajuda a Clubes, foram distribuídos US$ 209 milhões de dólares entre 440 clubes de 51 federações das seis confederações da Fifa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert