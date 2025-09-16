Copa Paulista inova nas semifinais com desafio de vídeo nos moldes do tênis e da NBA

Inédita no Brasil, ferramenta para auxílio da arbitragem foi testada pela Fifa em competições de base; cada técnico terá dois pedidos de revisão por partida

Divulgação/FPF O Football Video Support (Vídeo Suporte ao Futebol) estreará no Brasil durante as semifinais da Copa Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai introduzir pela primeira vez no futebol brasileiro o desafio de vídeo, chamado Football Video Support (FVS) — Vídeo Suporte ao Futebol — durante as semifinais da Copa Paulista, que começam nesta sexta-feira (19). A ferramenta já é usada em esportes como vôlei, tênis e NBA, e foi testada pela Fifa em competições de base, como a Copa do Mundo Feminina Sub-20. O recurso permite que o treinador solicite a revisão de quatro tipos de lances: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado.

Cada técnico terá direito a dois pedidos por partida, que serão sinalizados com um gesto girando o dedo no ar e a entrega de um cartão ao quarto árbitro. Após a solicitação, o juiz principal se dirige à cabine à beira do campo para assistir ao lance com o auxílio de um operador de replay, podendo manter ou alterar sua decisão. Se o pedido for aceito, o técnico não perde a solicitação. Diferentemente do VAR, o FVS não exige árbitro de vídeo nem linhas de impedimento, tornando a revisão mais simples e acessível, sem ampliar a equipe de arbitragem ou exigir múltiplas câmeras.

“Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais, mas também ajudar a escrevê-las. Com o apoio da CBF e da Fifa, damos agora mais um passo com o Vídeo Suporte estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial”, afirmou o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. A novidade se soma a outras iniciativas pioneiras da FPF em 2025, como o impedimento semiautomático, o sistema multibolas para agilizar reposições e a câmera do árbitro no Paulistão Feminino.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Copa Paulista garante vagas em torneios nacionais de 2026: o campeão escolhe entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D, enquanto o vice ocupa a vaga restante. Nas semifinais, Comercial e XV de Piracicaba se enfrentam de um lado, e Grêmio Prudente e Primavera disputam a outra vaga na final. Por terem melhor campanha, XV e Primavera jogam a segunda partida em casa. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Datas das semifinais:

XV de Piracicaba x Comercial

Sexta-feira (19), às 20h, em Ribeirão Preto

Sábado (27), às 18h, em Piracicaba

Primavera x Grêmio Prudente

Sábado (20), às 17h, em Presidente Prudente

Domingo (28), às 15h, em Campinas

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA