Finalistas da Bola de Ouro entre homens e mulheres serão anunciados nesta sexta

A lista com os 30 nomes que poderão receber o tradicional troféu, que não foi entregue no ano passado devido à pandemia da Covid-19, foi elaborada a partir dos votos de 180 jornalistas de todo o planeta

Yoan Valat/EFE Messi ganhou seis vezes a Bola de Ouro



A revista “France Football” informou que divulgará nesta sexta-feira, 8, os finalistas do prêmio Bola de Ouro, que será entregue em 29 de novembro, com o reconhecimento dos melhores jogadores de futebol do mundo entre homens. A lista com os 30 nomes que poderão receber o tradicional troféu, que não foi entregue no ano passado devido à pandemia da Covid-19, foi elaborada a partir dos votos de 180 jornalistas de todo o planeta. O último a receber o prêmio na categoria masculina foi o atacante argentino Lionel Messi, um dos favoritos desse ano e o maior vencedor, ganhando seis edições. Outros dois nomes em alta são o do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea. Já entre as mulheres, a disputa se resumirá a 20 finalistas, que serão apontadas por 50 jornalistas. A Bola de Ouro feminina só foi entregue uma vez, quase dois anos atrás, a americana Megan Rapinoe, que defende o OL Reign, dos Estados Unidos.

Confira todos os campeões da Bola de Ouro:

1956: Stanley Matthews (Inglaterra)

1957: Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958: Raymond Kopa (França)

1959: Alfredo Di Stéfano (Espanha)

1960: Luis Suárez (Espanha)

1961: Omar Sivori (Itália)

1962: Josef Masopust (Tchecolosváquia)

1963: Lev Yashin (URSS)

1964: Denis Law (Escócia)

1965: Eusébio (Portugal)

1966: Bobby Charlton (Inglaterra)

1967: Flórián Albert (Hungria)

1968: George Best (Irlanda do Norte)

1969: Gianni Rivera (Itália)

1970: Gerd Muller (Alemanha)

1971: Johan Cruyff (Holanda)

1972: Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973: Johan Cruyff (Holanda)

1974: Johan Cruyff (Holanda)

1975: Oleg Blokhin (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977: Allan Simonsen (Dinamarca)

1978: Kevin Keegan (Inglaterra)

1979: Kevin Keegan (Inglaterra)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982: Paolo Rossi (Itália)

1983: Michel Platini (França)

1984: Michel Platini (França)

1985: Michel Platini (França)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (Holanda)

1988: Marco van Basten (Holanda)

1989: Marco van Basten (Holanda)

1990: Lothar Matthäus (Alemanha)

1991: Jean-Pierre Papin (França)

1992: Marco van Basten (Holanda)

1993: Roberto Baggio (Itália)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995: George Weah (Libéria)

1996: Matthias Sammer (Alemanha)

1997: Ronaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (França)

1999: Rivaldo (Brasil)

2000: Luís Felipe Figo (Portugal)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2002: Ronaldo (Brasil)

2003: Pavel Nedved (República Tcheca)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Itália)

2007: Kaká (Brasil)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018: Luka Modric (Croácia)

2019: Lionel Messi (Argentina)

2020: premiação cancelada