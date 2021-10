Brasileirão: Atlético-MG sofre, mas busca empate em 2 a 2 com a Chapecoense na Arena Condá

Líder do torneio saiu na frente, mas levou a virada e só empatou aos 37 do segundo tempo

Reprodução/ Twitter @Brasileirao Borrero comemora o gol que abriu o placar na Arena Condá



O Atlético-MG tropeçou, assim como previu Gabriel Menino. Nesta quarta-feira, 6, a equipe mineira sofreu e ficou só no empate por 2 a 2 com a Chapecoense na Arena Condá. Com um ponto conquistado, o Galo segue em primeiro com 50 pontos, enquanto a Chape se mantém na lanterna. Apesar de ser o duelo entre os opostos na tabela, o primeiro tempo foi bem disputado. Com chances para os dois lados, o gol saiu logo. Aos 18 minutos, depois de bate e rebate na grande área, Dylan Borrero chutou forte e abriu o placar. Aos 26, Geuvânio aproveitou cruzamento de Busanello e empatou o jogo. O VAR foi acionado, revisou o lance e confirmou o gol. No segundo tempo, aos 22 minutos, a bola tocou no braço de Nathan dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Mike foi para a cobrança e converteu, virando o placar para a Chape. Precisando do empate, o Atlético-MG foi pra cima e aos 37, Sasha marcou de cabeça, fechando o marcador em 2 a 2. Na próxima rodada, o líder enfrenta o Ceará e a Chape faz o duelo do Sul contra o Internacional.