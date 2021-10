Lionel Messi diz que ‘não errou’ ao fechar com o Paris Saint-Germain 

Concentrado com a seleção argentina para a disputa da rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, o atacante disse à revista “France Football” que fez a escolha certa ao fechar com o clube parisiense

Divulgação/PSG Lionel Messi soma apenas um gol em cinco partidas com a camisa do PSG



Lionel Messi deu a sua primeira entrevista exclusiva desde que acertou com o Paris Saint-Germain. Concentrado com a seleção argentina para a disputa da rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, o atacante disse à revista “France Football” que fez a escolha certa ao fechar com o clube parisiense. Na capa da publicação, que será divulgada na íntegra nesta sexta-feira, 8, o craque afirmou: “Não me enganei. Não errei ao ir para o PSG”. Vale lembrar que o argentino gostaria de permanecer no Barcelona, mas foi impedido devido aos graves problemas financeiros da agremiação catalã.

A afirmação de Messi também tem relação com o início pouco animados no Parque dos Príncipes. Em cinco partidas com a camisa do Paris, o atacante fez apenas um gol, média abaixo do esperado para os padrões do seis vezes melhor do mundo. A única bola na rede, por outro lado, aconteceu no confronto mais difícil, na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Já na última rodada do Campeonato Francês, o astro e seus companheiros viram a invencibilidade e o aproveitamento de 100% da equipe cair diante do Rennes, após derrota por 2 a 0. Mesmo com o resultado, a equipe segue na liderança isolada com 24 somados, seis a mais que o vice Lens, após nove rodadas.