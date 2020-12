Fórmula 1 anuncia realização do GP Brasil em Interlagos até 2025

Em comunicado, o CEO da categoria, Chase Carey, também confirmou que a etapa do ano que vem acontecerá no dia 14 de novembro

Sebastião Moreira/EFE O Autódromo de Interlagos foi confirmado na Fórmula 1 até 2025



A Fórmula 1 confirmou na tarde desta quarta-feira, 16, que o GP do Brasil continuará sendo realizado no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, até a temporada 2025. Em comunicado, o CEO da categoria, Chase Carey, também anunciou que a etapa do ano que vem acontecerá no dia 14 de novembro – no pré-calendário, a corrida estava como pendente devido a falta de acerto entre os promotores e a Liberty Media, que controla a F1. O circuito de Interlagos não aconteceu neste ano em virtude da pandemia da Covid-19.

“Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a sediar o Grande Prêmio do Brasil até 2025 e esperamos trabalhar com nosso novo promotor nos próximos anos. O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com fãs dedicados e uma longa história no esporte. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para nossos fãs, pilotos e nossos parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos em 2021 e nos próximos cinco anos”, declarou Chase Carey, CEO da F1.

São Paulo tinha contrato para receber a categoria somente até o fim de 2020 e disputava com o Rio de Janeiro para ser sede da corrida nos próximos ano. A candidatura carioca tinha acordo encaminhado com o grupo dono da Fórmula 1, Liberty Media, e despontava como favorito a receber a prova. O Rio de Janeiro, porém, teria que construir um novo autódromo e a área cedida pelo Exército no bairro de Deodoro ainda não conseguiu aprovação ambiental necessária para o início da obra.