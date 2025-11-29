Foden vence goleiro brasileiro nos acréscimos e garante vitória do Manchester City

Time de Guardiola abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou empate no segundo e só conseguiu o triunfo no final; os Citizens são vice-líderes do Inglês, quatro pontos atrás do Arsenal

Oli Scarff/AFP Phil Foden, do Manchester City, comemora o terceiro gol da equipe durante a partida da Premier League contra o Leeds United, no Etihad Stadium



Com dois gols, Phil Foden garantiu a vitória por 3 a 2 do Manchester City sobre o Leeds United neste sábado (29), pela 13ª rodada da Premier League. O resultado manteve os Citizens a quatro pontos do líder Arsenal. Jogando em casa, o City abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Foden aos 1 minuto e Josko Gvardiol aos 25. No segundo tempo, porém, o Leeds reagiu e empatou com Dominic Calvert-Lewin, aos 4, e Lukas Nmecha, aos 23. A vitória só veio nos acréscimos, quando Foden acertou um chute rasteiro no canto esquerdo e definiu o placar.

O time de Pep Guardiola vinha de duas derrotas — 2 a 1 para o Newcastle pela Premier League e 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões — e segue como principal perseguidor do Arsenal, que visita o Chelsea no domingo.

A partida começou favorável ao City no Etihad Stadium. Logo no primeiro minuto, Foden completou na pequena área o cruzamento de Matheus Nunes e abriu o placar. Após desvio de cabeça de Nico O’Reilly em cobrança de escanteio, Gvardiol esticou a perna e marcou o segundo. O gol foi revisado pelo VAR e validado.

O cenário mudou na etapa final. Calvert-Lewin aproveitou uma falha na saída de bola do City para diminuir. Pouco depois, foi derrubado na área por Gvardiol, gerando pênalti. Donnarumma defendeu a cobrança de Nmecha, mas o atacante aproveitou o rebote e empatou. Quando o empate parecia definido, Foden recebeu dentro da área e finalizou com força, mandando a bola rente à trave esquerda, fora do alcance do goleiro brasileiro Lucas Perri.

*Com informações da AFP