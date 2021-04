Forbes: Barcelona supera Real Madrid e se torna o clube mais valioso do mundo

Os 20 clubes de futebol mais valiosos do mundo têm valor médio de US$ 2,28 bilhões cada, o que representa um aumento de 30% em relação há dois anos; veja o ranking

O Barcelona desbancou pela primeira vez na história o Real Madrid como o clube mais valioso do mundo, segundo a nova lista publicada pela revista “Forbes“, que destaca que o valor dos clubes subiu, em média, 30% nos últimos dois anos. O clube catalão assumiu a liderança de um ranking que durante os últimos 16 anos ficou entre o rival madrileno (cinco vezes) e Manchester United (11 vezes). O Barça está avaliado em US$ 4,76 bilhões, pouco a mais que o Real Madrid, que vale US$ 4,75 bilhões, segundo a revista.

Os 20 clubes de futebol mais valiosos do mundo têm valor médio de US$ 2,28 bilhões cada, o que representa um aumento de 30% em relação há dois anos, quando o ranking foi publicado pela última vez. A média de faturamento dos 20 clubes foi de 370 milhões de euros na temporada 2019-20, 9,5% a menos do que na de 2017-18, enquanto a receita operacional média caiu 70% no período, até 19,3 milhões de euros. Segundo a publicação, esta queda está longe de terminar, com uma piora do faturamento por dia de partida durante a temporada atual, já que a maioria das equipes das principais ligas europeias ainda permite que poucos torcedores assistam aos jogos.

Na metodologia da “Forbes”, os faturamentos e receitas operacionais indicados são para a temporada 2019-2020, convertidos em dólares americanos com base nas taxas de câmbio médias durante o período. Os ganhos com empréstimos de jogadores a outras equipes foram excluídos das receitas. Os valores dos clubes são empresariais (capital mais dívida líquida) e incluem as economias do estádio da equipe, mas excluem o valor dos bens imobiliários.

Confira a lista dos 20 clubes mais valiosos do mundo, em dólares, segundo a revista “Forbes”:

1. Barcelona: US$ 4,76 bilhões.

2. Real Madrid: $4,75 bilhões.

3. Bayern de Munique: US$ 4,215 bilhões.

4. Manchester United: US$ 4,2 bilhões.

5. Liverpool: US$ 4,1 bilhões.

6. Manchester City: US$ 4 bilhões.

7. Chelsea: US$ 3,2 bilhões.

8. Arsenal: US$ 2,8 bilhão.

9. Paris Saint-Germain: US$ 2,5 bilhões.

10. Tottenham: US$ 2,3 bilhões.

11. Juventus: US$ 1,95 bilhão.

12. Borussia Dortmund: US$ 1,9 bilhão.

13. Atlético de Madrid: US$ 1 bilhão.

14. Inter de Milão: US$ 743 milhões.

15. Everton: US$ 658 milhões.

16. Milan: US$ 559 milhões.

17. Roma: US$ 548 milhões.

18. West Ham: US$ 508 milhões.

19. Leicester: US$ 455 milhões.

20. Ajax: US$ 413 milhões.

*Com informações da Agência EFE