PSG x Bayern: Pochettino descarta brasileiro em decisão da Liga dos Campeões

Reprodução/PSG Maurício Pochettino em entrevista coletiva do PSG antes de decisão contra o Bayern de Munique



Maurício Pochettino descartou a presença de Marquinhos no time titular do Paris Saint-Germain no confronto diante do Bayern de Munique, marcado para esta terça-feira, 13, no Parque dos Príncipes, na rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a situação do zagueiro, autor de um gol na vitória por 3 a 2 sobre os alemães, na semana passada, na Baviera, mas que deixou o jogo lesionado. “Não acho que ele esteja apto para jogar, mas poderá ir ao banco de reservas. Decidiremos amanhã”, declarou.

Mesmo com a possibilidade de avançar à semifinal com uma derrota, o técnico argentino adotou um discurso humilde e afirmou que o Bayern de Munique tem o melhor grupo do planeta. “Temos que corrigir erros para classificar. Estamos jogando contra o melhor time do mundo. Respeitamos muito o Bayern, mas tentaremos impor nossas ideias em campo”, disse Pochettino, que reconheceu o baixo rendimento do PSG como mandante na temporada. “Existe uma diferença de desempenho entre os jogos fora e em casa. Vamos analisar isso no final da temporada. Esperamos que, a partir de amanhã, possamos reverter essa situação”, completou.