Presidente do Santos detalha processo para a aprovação do projeto do novo estádio

Completando cem dias à frente do clube, Andrés Rueda falou ainda sobre a ideia do Peixe em se reaproximar de dois ídolos: Neymar e Pelé; confira

Reprodução/Santos FC Andrés Rueda é o presidente do Santos



O presidente do Santos, Andrés Rueda, completa nesta segunda-feira a marca de 100 dias à frente do clube e concedeu uma entrevista coletiva, através de uma “live”, para comentar sobre os principais acontecimentos de sua gestão. Um dos assuntos abordados foi a negociação pela construção do novo estádio, que será erguido no lugar do Urbano Caldeira, a conhecida Vila Belmiro, com a WTorre. O dirigente revelou que o Peixe está em “negociações avançadas” com a construtora em relação ao projeto da nova arena. Rueda detalhou o andamento de todo o processo aos torcedores e disse que os sócios terão participação na decisão final da proposta.

“Estamos em negociações com a WTorre para a construção de um novo estádio no lugar do Urbano Caldeira. Tivemos várias reuniões, teremos uma próxima no dia 20. Será apresentado pela WTorre o projeto ‘final’ com a parte arquitetônica. Vamos ajustar toda a parte comercial, quanto vai custar, qual o tempo para ser construído, queremos essa mudança, queremos aquela outra… Qual é a parte que vai ficar com clube em porcentual das receitas que a arena gerar e o tempo de contrato”, afirmou o presidente. “Quando o Comitê de Gestão estiver de acordo com o que foi acertado, ele vai ser levado para o Conselho Deliberativo (CD). Será aberto para que o CD entre com pedidos, emendas, apontando o que não gostaram e gostaram. Uma vez acertada a parte comercial, porque muitas mudanças podem afetar o custo, a nossa ideia é que se faça uma assembleia dos sócios para aprovar ou não o projeto que compromete o clube em 20, 25 anos”, disse Rueda.

O presidente falou ainda sobre o projeto do Santos se de reaproximar de dois ídolos: Neymar e Pelé. Em relação ao jogador do Paris Saint-Germain, revelou ter conversado pessoalmente com o atacante e que gostou da reação. “Independente de qualquer coisa, (Neymar) é ídolo da torcida. Tivemos uma reaproximação com a família e com ele. Tive uma conversa com ele e vocês precisam ver a cara de felicidade dele ao ver que estava conversando novamente com o Santos. Ele pediu uma camisa branca com o nome dele atrás. A gente mandou e na nossa final da Libertadores, ele fez questão de torcer pelo Santos com aquela camisa. Isso é importante para a internacionalização da marca”, afirmou.

Sobre Pelé, Rueda apenas revelou que há “projetos” ligados ao Rei do Futebol e ao clube. “Era claro que a situação com o Pelé estava conturbada. A gente teve o cuidado para ter uma conversa muito carinhosa com ele e com o estafe dele no Brasil. Conversamos também com o presidente do fundo que administra a marca Pelé. Essas conversas foram muito importantes para restabelecer a aproximação e para, juntos, podermos ter projetos em conjunto de exploração das duas marcas. Estamos com projetos sendo desenvolvidos para explorarmos isto”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo