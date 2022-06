Mbappé marca, mas França empata com a Áustria e cai para a zona de rebaixamento da Liga das Nações

pós sofrer gol de Weimann e sair atrás no placar, a França conseguiu a igualdade com o astro do PSG

Reprodução/Twitter/@oefb1904 França e Áustria empataram em 1 a 1 pela Liga das Nações



A seleção francesa amargou mais um resultado negativo nesta sexta-feira, 10, ao empatar em 1 a 1 com a Áustria, no Estádio Ernst-Happel, em Viena, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Após sofrer gol de Weimann e sair atrás no placar, a França conseguiu a igualdade com Kylian Mbappé, que começou o jogo no banco de reservas. Com o resultado, a atual campeã mundial fica com 2 pontos e cai para a lanterna do Grupo 1 da Liga A, dentro da zona de rebaixamento. Os austríacos, por sua vez, vão aos 4 pontos e chegam ao segundo lugar da chave, ficando à frente da Croácia no critério do saldo de gols. A Dinamarca lidera com seis pontos. Restando três rodadas para o fim, vale lembrar que o primeiro colocado de cada grupo avança para as semifinais, enquanto o último vai para a Liga B, a segunda divisão da Nations League.