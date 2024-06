França vence a Áustria em sua estreia na Euro, mas Mbappé sai de campo com suspeita de fratura no nariz

Imagem do craque com o nariz sangrando deixou torcida francesa preocupada; a sua presença na próxima partida, contra a Holanda, na sexta-feira, é incerta

CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE/EPA O atacante francês Kylian Mbappe recebe cuidados médicos após se chocar com o zagueiro Danso



A seleção francesa sofreu, mas venceu a Áustria por 1 a 0 em Düsseldorf, na Alemanha, em sua estreia na Eurocopa de 2024. Em um jogo com poucas chances de gol, o chorado tento da vitória saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, em gol contra de Wöber. Após pegar a bola na direita — lugar do campo que pouco frequenta —, Mbappé foi para o fundo, cruzou na área e viu o zagueiro suíço cabecear contra a própria rede. Apesar da participação no gol, o craque francês não teve uma exibição exuberante e ainda saiu no fim do jogo com suspeita de fratura no nariz, que sangrou muito após choque com o zagueiro Danso. O atacante deverá passar por exames para saber a gravidade da situação, mas o técnico Didier Deschamps adiantou: “Sim, o Mbappé provavelmente quebrou o nariz”. Ele é dúvida para o próximo jogo da França, contra a Holanda, na sexta-feira (21).

Apesar do favoritismo, a França encontrou dificuldades diante de uma Áustria bem organizada. Os austríacos quase abriram o placar aos 35 minutos, com Baumgartner perdendo uma chance clara. Dois minutos depois, Mbappé fez a jogada individual que culminou no gol contra. No segundo tempo, os franceses mantiveram o domínio, mas desperdiçaram oportunidades. A Áustria equilibrou a partida e levou perigo nos contra-ataques. Mbappé perdeu uma chance cara a cara com o goleiro antes de deixar o campo após o choque no nariz. Sem ele, a atual vice-campeã do mundo tomou sustos, mas se segurou até o apito final.