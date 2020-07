Gabriel Jesus dá caneta e faz lindo gol em jogo do City; assista

O atacante brasileiro esbanjou categoria e anotou um golaço na vitória dos Citizens sobre o Bournemouth

Laurence Griffiths/EFE Gabriel Jesus anotou um belo gol na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth



Gabriel Jesus confirmou a boa fase e anotou um lindo gol na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth, nesta quarta-feira, 15, no Etihad Stadium, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Aos 38min do primeiro tempo, o brasileiro recebeu enfiada de David Silva pelo lado esquerdo da grande área, aplicou uma caneta em um rival, limpou outro adversário e, já sem espaço e com a bola colada no pé, acertou um belo chute rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Ramsdale. Foi o segundo gol dos Citizens no jogo, que terminou com triunfo dos donos da casa por 2 a 1 – David Silva abriu o placar aos 6min da primeira etapa, de falta, e David Brooks descontou para o Bournemouth já no fim, aos 43min do segundo tempo.

Com o gol, Gabriel Jesus, que vem sendo titular do City graças à lesão de Sérgio Agüero, alcançou a marca de 40 balanços de rede em 100 jogos na Premier League. Só na atual temporada, ele, que não passou em branco nas últimas três partidas, já soma 21 gols e 12 assistências em 48 atuações, melhor número dentre todos os brasileiros que jogam nas principais ligas europeias.

Ao Manchester City, por sua vez, o bom desempenho de Jesus foi importante para manter o bom ritmo na reta final da temporada. Segundo colocado do Campeonato Inglês com 75 pontos – 21 a menos que o campeão, Liverpool, e oito a mais que o terceiro colocado, Chelsea –, o time vem de três vitórias consecutivas e se prepara para a retomada da Liga dos Campeões da Europa. A equipe comandada por Pep Guardiola enfrentará o Real Madrid, no dia de 7 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio europeu. Na ida, disputada em março, na Espanha, os Citizens venceram por 2 a 1– curiosamente, também com gol de Gabriel Jesus.

Assista ao golaço de Gabriel Jesus no vídeo abaixo: