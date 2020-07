Palmeiras monitora situação e deve fazer proposta por Hulk

O atacante de 34 anos não ficará na China e é torcedor declarado do Verdão

Reprodução Hulk está de saída da China e pode reforçar o Palmeiras



O Palmeiras vai monitorar e manter contato com o atacante Hulk para uma investida. Como o jogador só tem contrato até dezembro com o Shangai SIPG, da China, está aberta a possibilidade de equipes interessadas buscarem o atleta para tentar fechar uma negociação sem custos e conseguir a assinatura de um pré-contrato. O jogador vai completar 34 anos neste mês e atua fora do futebol brasileiro há 15 anos. Ele já disse que não ficará na China e pretende antecipar a rescisão do vínculo. O sonho do Palmeiras em contar com Hulk é antigo. O atacante é torcedor do clube e até já visitou as instalações da Academia de Futebol e do Allianz Parque recentemente. Outro fator de ligação é com o diretor das categorias de base do Verdão, João Paulo Sampaio. Ele foi técnico das divisões de base do Vitória, trabalhou com Hulk no clube e foi o responsável por transformá-lo de lateral-esquerdo em atacante.

Apesar de o Campeonato Brasileiro nem ter começado, o Palmeiras tem se antecipado ao planejar a próxima temporada e considera Hulk uma ótima oportunidade de mercado. O clube pode contar com o dinheiro da venda de Dudu para o futebol do Catar – ele já foi liberado para negociar um acerto. Hulk se encaixaria na posição. Um detalhe a ser debatido na situação entre o jogador e o Palmeiras é a questão salarial. Como, na China, a realidade financeira é outra, com valores bem acima dos pagos no Brasil, o clube precisaria convencer o atleta a aceitar valores bem menores. Pelo impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus, a diretoria tem trabalhado para reduzir custos, principalmente o que é gasto com a manutenção do elenco.

*Com informações do Estadão Conteúdo