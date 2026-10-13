Galatasaray x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Galatasaray perdeu para o Sporting por 3 a 1 em sua estreia na fase de liga.

O Barcelona venceu o Feyenoord por 5 a 1 na primeira rodada da Champions League.

Onde assistir Galatasaray x Barcelona ao vivo

A partida entre Galatasaray e Barcelona será transmitida por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).