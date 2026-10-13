Galatasaray x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.
O Galatasaray perdeu para o Sporting por 3 a 1 em sua estreia na fase de liga.
O Barcelona venceu o Feyenoord por 5 a 1 na primeira rodada da Champions League.
Onde assistir Galatasaray x Barcelona ao vivo
A partida entre Galatasaray e Barcelona será transmitida por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Assuntos
continue lendo
- Arsenal x Lille: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 15 minutos
- Internazionale x Club Brugge: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 15 minutos
- Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 15 minutos
- RB Leipzig x PSV Eindhoven: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 15 minutos