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Galatasaray x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

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Barcelona
Barcelona EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Galatasaray perdeu para o Sporting por 3 a 1 em sua estreia na fase de liga.

O Barcelona venceu o Feyenoord por 5 a 1 na primeira rodada da Champions League.

Onde assistir Galatasaray x Barcelona ao vivo

A partida entre Galatasaray e Barcelona será transmitida por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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