Giroud faz dois em vitória da França e se aproxima de marca histórica de Thierry Henry

Atacante entrou no lugar de Benzema e decidiu contra a Bulgária fechando o placar em 3 a 0

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Olivier Giroud está próximo de fazer história na seleção francesa. O atacante do Chelsea marcou duas vezes na vitória da França contra a Bulgária, em amistoso preparatório para a Eurocopa, nesta terça-feira, 8, e chegou ao número de 46 gols com a camisa dos Blues em 108 jogos. O número de gols é muito próximo à marca histórica do atacante Thierry Henry, que marcou 51 gols em 123 jogos, ou seja, faltam apenas cinco gols para que Giroud iguale a marca de um dos maiores ídolos dos franceses e em menos jogos. Muito contestado por torcedores e jornalistas, o atacante coleciona títulos por onde passa. Foi campeão da Copa do Mundo em 2018 com os blues, da Liga dos Campeões (na atual temporada) e da Europa League com o Chelsea, além de ter vencido 1 campeonato francês, quatro Premier League e três Supercopa da Inglaterra.

Na partida desta terça, Giroud entrou em campo depois que Karim Benzema sentiu o joelho. O atacante marcou aos 37 e 45 minutos do segundo tempo. Antonie Griezmann fez o primeiro aos 29 da etapa inicial. Em entrevista coletiva, o técnico Deschamps informou que Benzema levou uma pancada no músculo acima do joelho e não preocupa para a Eurocopa. Os atuais campeões do mundo estreiam no torneio na terça-feira, dia 15, contra a Alemanha. O Grupo F ainda tem Portugal e Hungria.