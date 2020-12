Gol de Neymar é eleito o mais bonito da semana na Liga dos Campeões; assista

O craque do Paris Saint-Germain aplicou uma caneta no marcador do Istanbul e acertou o ângulo na partida válida pela última rodada da fase de grupos

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar brilhou na goleada do PSG sobre o Istanbul



Neymar abriu o placar da vitória do Paris Saint-Germain por 5 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir com uma pintura no Parque dos Príncipes, no jogo realizado na última quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O atacante deu uma caneta no marcador e acertou um lindo chute no ângulo, indefensável para o goleiro do time turco. O golaço, inclusive, foi escolhido pela Uefa como o mais bonito da semana no principal torneio do continente.

A entidade máxima do futebol europeu, na verdade, montou um Top-4 de golaços na semana. Com Neymar na primeira posição, o atacante Mckennie, da Juventus, ficou em segundo com o seu lindo chute de voleio no triunfo diante do Barcelona, que garantiu a classificação em primeiro lugar na chave. Jules Koundé, do Sevilla, e Angeliño, do RB Leipzig, completam o ranking.

A Uefa irá sortear os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima segunda-feira, 14, a partir das 7h45 (de Brasília). Os jogos do mata-mata, por sua vez, começarão a ser disputados nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro, com as partidas de volta marcadas para os dias 9, 10, 16 e 17 de março.