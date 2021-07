Gol de Patrik Schick, da República Tcheca, é eleito o mais bonito da Eurocopa; relembre

Em votação online, a pintura do atacante na partida contra a Escócia recebeu 800.000 votos em apenas 24 horas

EFE/EPA/Andy Buchanan A República Tcheca venceu a Escócia com um golaço do meio-campo pela Eurocopa



O golaço feito por Patrik Schick, da República Tcheca, na vitória diante da Escócia, em confronto válido pela primeira rodada da Eurocopa, foi eleito o mais bonito da competição, divulgou a Uefa, na manhã desta quarta-feira, 14. Em votação online, a pintura do atacante recebeu 800.000 votos em apenas 24 horas, desbancando outras “obras primas” feitas por Paul Pogba (França), Luka Modric (Croácia), Lorenzo Insigne (Itália), Kevin De Bruyne (Bélgica), Cristiano Ronaldo (Portugal), Álvaro Morata (Espanha), Mikkel Damsgaard (Dinamarca) e Federico Chiesa (Itália). Na jogada feita contra os escoceses, Schick percebeu o goleiro adiantado e o encobriu com um chute do meio-campo. O centroavante, inclusive, terminou o campeonato na artilharia com 5 gols, empatando com CR7.