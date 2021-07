Sem CR7, Uefa divulga seleção da Eurocopa com cinco italianos; confira

No time ideal, a Inglaterra, derrotada em casa na final, foi representada pelo lateral-direito Kyle Walker, o zagueiro Harry Maguire e o atacante Raheem Sterling

EFE/EPA/Michael Regan A Itália faturou o bicampeonato da Eurocopa ao vencer a Inglaterra nos pênaltis



A Uefa divulgou na manhã desta terça-feira, 13, a seleção da Eurocopa, finalizada no último domingo, em Wembley, com o título da Itália sobre a Inglaterra nos pênaltis. Bicampeã do torneio, a “Azzurra” conseguiu emplacar cinco nomes no time ideal, sendo o goleiro Gianluigi Donnarumma, o craque do campeonato, um deles. Entre os 11 melhores, também estão o zagueiro Leonardo Bonucci, o lateral-esquerdo Leonardo Spinazzola, o atacante Federico Chiesa e o meio-campista Jorginho, brasileiro naturalizado. Na lista, destaque para as ausências de Cristiano Ronaldo, de Portugal, e de Patrick Schick, da República Tcheca, que terminaram a competição como artilheiros, com cinco gols cada.

Na seleção, a Inglaterra, derrotada em casa na final da Eurocopa, foi representada pelo lateral-direito Kyle Walker, o zagueiro Harry Maguire e o atacante Raheem Sterling. Já o volante dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, o meia espanhol Pedri e o centroavante belga Romelu Lukaku completam a seleção da Eurocopa, que ficou assim: Donnarumma (Itália); Walker (Inglaterra), Bonucci (Itália), Maguire (Inglaterra) e Spinazzola (Itália); Hojbjerg (Dinamarca), Jorginho (Itália) e Pedri (Espanha); Lukaku (Bélgica), Chiesa (Itália) e Sterling (Inglaterra).