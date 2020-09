Gol mais perdido da história? Lance bizarro na Bélgica choca o mundo; assista

A jogada, para muitos, atingiu o nível 10 da “Escala Deivid” de gols perdidos; e não é exagero

Reprodução Gol perdido na Bélgica viralizou nas redes sociais



Um lance bizarro chocou o mundo e viralizou nas redes sociais neste sábado, 12. Durante o segundo tempo do jogo entre KV Mechelen x Oostende, pela quinta rodada do Campeonato Belga, o jovem meio-campista Aster Vranckx, de 17 anos, perdeu um dos gols mais inacreditáveis de todos os tempos. A jogada, para muitos torcedores brasileiros, atingiu o nível 10 da “Escala Deivid” de gols perdidos – a brincadeira foi criada depois de o ex-atacante do Flamengo desperdiçar uma chance incrível contra o Vasco, em 2012.

Vranckx aproveitou rebote de finalização no travessão, dominou no peito a poucos metros do gol e, praticamente em cima da linha, sem goleiro, quando bastava dar qualquer toque para frente, enrolou-se, tropeçou na bola e conseguiu perder um gol que 99,9% da população mundial faria. Para piorar, o Oostende balançou as redes aos 50min do segundo tempo, com o zagueiro escocês Hendry, e garantiu a vitória por 1 a 0, fora de casa.

Assista ao lance abaixo: