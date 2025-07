Goleira brilha nos pênaltis, Inglaterra derrota a Espanha e é bicampeã da Eurocopa feminina

Hampton defendeu as cobranças de Mariona e Bonmatí e deu o título para as Lionesses; que saíram atrás do placar no tempo normal

A Inglaterra se tornou bicampeã da Eurocopa Feminina neste domingo (27) ao vencer a favorita Espanha por 3 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo começou frenético, com as duas equipes se lançando ao ataque, mas foi a Espanha que saiu na frente, em uma jogada de manual que terminou com a cabeçada de Mariona aos 25 minutos. A Inglaterra sentiu o golpe, e o domínio espanhol foi total até o fim do primeiro tempo. Antes do intervalo, a técnica Sarina Wiegman foi forçada a substituir Lauren James, que saiu lesionada, por Chloe Kelly — que mudaria o jogo.

No segundo tempo, aos 12 minutos, Kelly cruzou na cabeça de Alessia Russo, que deixou tudo igual. Assim como no início, o jogo ficou “lá e cá”, com as duas seleções buscando resolver no tempo regulamentar. Porém, o empate persistiu e a decisão foi para a prorrogação.

No tempo extra, a Espanha teve as melhores chances, com Paralluelo perdendo duas oportunidades claras na pequena área. A decisão foi para os pênaltis, e a goleira Hannah Hampton brilhou: defendeu os chutes de Mariona e Bonmatí, enquanto Paralluelo mandou para fora. Principal nome da Inglaterra na competição, Kelly cobrou a penalidade final e selou o placar em 3 a 1, confirmando o bicampeonato.

Esta foi apenas a segunda decisão por pênaltis na história da Eurocopa Feminina. Coincidentemente, a Inglaterra também esteve na primeira, em 1984, contra a Suécia, e acabou derrotada. A técnica Sarina Wiegman também fez história ao conquistar sua terceira Eurocopa consecutiva: em 2017, com a seleção da Holanda, e nas duas últimas edições, com a Inglaterra.