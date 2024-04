Lunin brilha nos pênaltis, Real Madrid vence Manchester e avança para semifinal da Champions

Partida terminou empatada no tempo normal e foi para prorrogação; merengues enfrentam o Bayern de Munique na próxima fase

EFE/EPA/PETER POWELL Gleiro do Real Madrid, Andriy Lunin, defende o pênalti de Mateo Kovacic, do Manchester City, durante a disputa de pênaltis nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA,



Nos pênaltis, o Real Madrid bateu o Manchester City e avançou para a próxima fase da Champions League. O goleiro ucraniano Lunin defendeu duas cobranças e reverteu a desvantagem do Real que tinha saído atrás nas depois que Ederson defendeu a primeira batida dos merengues. Com a classificação, o time espanhol enfrenta na próxima fase o Bayern de Munique, que derrotou o Arsenal nesta quarta-feira (17). No tempo normal, o jogo terminou empatado no em 1 a 1. Na soma total da partida de ida e volta, o agregado ficou 4 a 4. Jogando fora de casa, o Real Madrid apostou no contra-ataque e deu mais prioridade para a defesa, para evitar qualquer risco de levar gol. A estratégia deu certo porque no segundo tempo só deu o time inglês, mas os madrilenhos conseguiram segurar o resultado e levar o jogo para a prorrogação.

Se os merengues já tinham começado o jogo mais defensivo, intensificaram ainda mais essa estratégia quando, aos 12 minutos, Rodrygo abriu o placar e colocou o Real na vantagem no jogo de volta das quartas de final da Champions League. A jogada que originou ao gol, começou com Valverde, passou por Vini Jr. que tocou para Rodrygo. Foram necessárias duas tentativas para conseguir mandar a bola para o fundo do gol, porque o goleiro do Manchester City, o brasileiro Ederson, defendeu o primeiro chute, mas, não conseguiu evitar o gol na segunda tentativa. Atrás no placar, o Manchester foi para cima. Teve várias tentativas no primeiro tempo, mas parava nas mãos do goleiro ucraniano Andriy Lunin.

Na volta para o segundo tempo, o Manchester seguiu pressionando, era superior no volume de jogo, diante de um Real Madrid que se mantinha na defensiva e apostando nas possibilidades de cotra-ataque. Foi então que aos 30 minutos, De Bruyne mudou os rumos do jogo. Dentro da área, após um corte parcial de Rudiger, a bola caiu nos pés do belga que não desperdiçou. De Bruyne ficou perto de marcar o que poderia ter sido o segundo e até mesmo o terceiro, mas, na primeira tentativa, a bola passou por cima do travessão após desviar na zaga. Já na segunda, ele sobrou livre dentro da área e jogou por cima do gol.

Com o jogo empatado e a soma dos dois jogos marcando 4 a 4, a partida foi para a prorrogação. Diferente do que se viu durante todos os 90 minutos, o Real Madrid ficou mais ofensivo e foi para cima, em busca do resultado. No final do primeiro tempo da prorrogação, Rudiger teve uma boa chance, mas a bola passou do lado do gol. Na etapa final, o Manchester seguiu os passos do tempo normal e foi superior ao Real, mas não conseguiu marcar, levando a decisão para os pênaltis. O Real começou errando a cobrança. Ederson defendeu, enquanto o Manchester já tinha marcado o seu. Mas, as coisas mudaram a partir da segunda cobrança inglesa, que o goleiro Lunin defendeu. O ucraniano também pegou a terceira. Após dois erros do Manchester, o Real passou na frente e Rudiger garantiu a vitória na última cobrança.