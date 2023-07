Goleiro do PSG, Sergio Rico deixa UTI de hospital após mais de um mês 

Arqueiro sofreu um traumatismo craniano após se envolver num acidente com cavalo

Reprodução/Instagram/@sergioricogonzalez1 Sergio Rico é goleiro reserva do PSG



O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Virgel del Rocio, localizado em Sevilha, nesta quarta-feira, 5. Após completar cinco semanas sob cuidados intensivos, o jogador espanhol foi transferido para o quarto e, agora, vive a expectativa de retornar para a casa. “Sergio Rico recebeu alta da unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Virgen del Rocio, onde permaneceu sob vigilância durante as cinco semanas em que foi tratado pela equipe de medicina intensiva, juntamente com outros especialistas. Ao dia de hoje, permanece internado na enfermaria, onde continuará recebendo atendimento médico e de enfermagem de outra equipe de especialistas do hospital”, diz o boletim médico do hospital.

O arqueiro sofreu um traumatismo craniano após se envolver num acidente com cavalo, no final de maio. Segundo as informações locais sobre o ocorrido, Rico caiu e foi atingido pelo animal entre a cabeça e o pescoço – o jogador foi então levado diretamente para o hospital de helicóptero. À emissora “ABC”, a esposa do atleta, Alba Silva, demonstrou felicidade pela evolução na recuperação. “Sergio está de muito bom humor. Estamos muito felizes”, resumiu. Anteriormente, a mulher já havia dito que ele estava se comunicando.