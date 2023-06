Sem alternativa, Paris Saint-Germain coloca Mbappé à venda no mercado da bola

O movimento ocorre após o ‘Tartaruga Ninja’ enviar uma carta à diretoria em que afirma a intenção de não renovar seu contrato até a metade de 2025

EFE/EPA/YOAN VALAT Kylian Mbappé é o principal jogador do PSG nas últimas temporadas



O Paris Saint-Germain colocou o atacante Kylian Mbappé, seu principal jogador nas últimas temporadas, à venda no mercado da bola. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal britânico “The Telegraph” e confirmada por outros veículos de comunicação da Europa, nesta terça-feira, 13. O movimento ocorre após o “Tartaruga Ninja” enviar uma carta à diretoria em que afirma a intenção de não renovar seu contrato até a metade de 2025. Desta forma, sem alternativas, os comandantes do PSG preferem negociar o craque nesta janela de transferências, com a intenção de não perdê-lo de graça em junho de 2024, quando o vínculo se encerra. Até o momento, o Real Madrid é quem aparece como favorito para ficar com o francês. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, na semana passada, o presidente do clube espanhol confirma que tem o desejo de contar com o astro. Contratado junto ao Monaco em 2017, Mbappé é o maior artilheiro da história da equipe parisiense, com 212 gols em 268 jogos. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês nas últimas quatro temporadas.