Governo da Colômbia diz que pai de Luis Díaz foi sequestrado por guerrilha ELN

Luis Manuel Diaz, pai do jogador do Liverpool, está desaparecido desde o último sábado, 28

EFE/EPA/ANDREW YATES Luís Diaz. do Liverpool, durante partida contra o Crystal Palace



O pai do atacante Luis Díaz, do Liverpool, foi sequestrado pela guerrilha colombiana Exército da Libertação Nacional (ELN). A informação foi anunciada pelo governo na Colômbia, nesta quinta-feira, 2. “Lembramos ao ELN que o sequestro é criminoso, viola o direito humanitário internacional e que seu dever na construção do processo de paz não é apenas parar (o sequestro), mas eliminá-lo para sempre”, disse Otty Patiño, chefe da delegação de paz do governo, em um comunicado. “Exigimos que o ELN liberte imediatamente Luis Manuel Diaz e lembramos a eles o seu dever de proteger a sua vida e garantir a sua segurança”, acrescentou. Luis Díaz viu seus pais serem sequestrados no último sábado, 28, na província de La Guajira. No mesmo dia, a mãe do jogador, Cilenis Marulanda, foi liberada. Já o pai, chamado de Luis Manuel Diaz, segue com paradeiro desconhecido – mais de 120 militares foram convocados para procurá-lo.

Por conta do incidente, o atleta não participou das vitórias contra Notthingam Forest e Bournemouth, pelo Campeonato Inglês e a Copa da Liga, respectivamente. O Exército da Libertação Nacional (ELN) é um grupo guerrilheiro de esquerda mais radical da Colômbia, que financia as suas operações através de sequestros, assim como de extorsão e tráfico de drogas, segundo fontes de segurança. De acordo com a imprensa local, o incidente envolvendo o pai de Luis Díaz pode afetar um acordo de paz do governo local com o grupo. Em mais de 60 anos de conflito, cerca de 450 mil pessoas morreram.