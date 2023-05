Governos do Brasil e da Espanha se unem em caso Vini Jr. e citam racismo como ‘problema enraizado na sociedade’

Ministérios da Igualdade dos dois países emitiram nota sobre caso do atacante brasileiro

JOSE JORDAN / AFP Vinicius Junior sofreu mais um episódio de racismo em jogo contra o Valencia



Os ministérios da Igualdade Racial, do Brasil, e da Igualdade, da Espanha, publicaram uma nota em conjunto na tarde desta terça-feira, 23, comentando o caso de racismo sofrido pelo atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, em jogo contra o Valencia no último domingo. No texto, os governos apontam que esse não é um caso isolado e que o racismo está ‘profundamente enraizado na sociedade’. “[Existe] a obrigação de todas as instituições competentes responderem com a maior diligência para agir contra este e todos os casos que ocorrem no campo desportivo e que não podem ficar impunes, garantindo o acompanhamento, proteção e reparação das vítimas desses crimes”, completa a nota dos dois ministérios. O recente caso provocou uma grande comoção pelo mundo. O presidente Luis Inácio Lula da Silva se solidarizou com Vinicius Junior e o Itamaraty pressionou as autoridades espanholas por respostas. Nesta terça, sete torcedores foram presos e o Valencia foi punido com multa e fechamento de uma das áreas do estádio Mestalla.