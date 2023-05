São Paulo vence Puerto Cabello pela Sul-Americana e chega a três vitórias seguidas

Tricolor lidera Grupo D e tem boas chances de avançar direto às oitavas de final

EFE/ Rayner Peña São Paulo vence por 2 a 0 o Puerto Cabello fora de casa



O São Paulo de Dorival Júnior segue vencendo. Nesta terça-feira, 23, o Tricolor fez 2 a 0 na Academia Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e se mantém na primeira colocação do Grupo D com 10 pontos. Faltando duas rodadas, o São Paulo tem grandes chances de se classificar direto às oitavas. A partida teve mais posse de bola dos brasileiros e o gol saiu aos 28 minutos, com Wellington Rato em bela cobrança de falta. O Cabello ainda mandou uma bola na trave, mas fora isso não levou muito perigo à meta de Rafael. Nos acréscimos, Alisson ampliou para 2 a 0. O resultado deixa o Tricolor com sua terceira vitória seguida, algo que não acontecia desde o fim de abril. O Tricolor volta a campo no sábado, 27, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás. Pela Sul-Americana o próximo confronto será contra o Tolima, em casa, no dia 8 de junho.