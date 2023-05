Paulinho brilha e Atlético-MG vira contra o Athletico-PR na Libertadores

Galo venceu por 2 a 1 no Mineirão e segue vivo na briga por vaga nas oitavas de final

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho se tornou o artilheiro da Libertadores com 7 gols



O Atlético-MG segue em boa fase na temporada tentando reverter suas duas primeiras derrotas na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, 23, o time de Coudet venceu por 2 a 1 o Athletico-PR, no Mineirão, pelo returno da fase de grupos e segue vivo em busca de vaga na próxima fase. O resultado deixa o Furacão em primeiro no Grupo G com 7 pontos e o Galo em segundo com 6 pontos, no entanto, o Atlético-MG pode ser ultrapassado pelo Alianza Lima se vencer o Libertad ainda nessa rodada. O primeiro tempo teve bastante domínio do Galo no ataque, parando na ótima atuação do goleiro Bento. Somente no segundo tempo é que a rede balançou. Aos seis, Alex Santana aproveitou erro do goleiro Everson e empurrou para o gol em lance desajeitado, colocando o Athletico em vantagem. No entanto, aos 22, Paulinho empatou. O atacante ainda fez o gol da vitória aos 42, após cruzamento perfeito de Igor Gomes. Os dois gols colocam Paulinho como artilheiro da Libertadores com 7 gols. Na próxima rodada, o Atlético-MG viaja e enfrenta o Alianza Lima no dia 6 de junho, fora de casa, enquanto o Furacão recebe o Libertad.