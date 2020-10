Granada faz história, e se classifica para a fase de grupos da Liga Europa

O PSV Eindhoven, da Holanda, despachou o Rosenborg, da Noruega, e também garantiu o acesso

EFE/EPA/Andreas Hillergren Granada superou o adversário graças aos gols de Machís, Puertas e Herrera



O Granada, que há pouco mais de um ano retornava à elite do futebol espanhol, fez história nesta quinta, ao derrotar o Malmo por 3 a 1, na Suécia, e garantir vaga na fase de grupos da Liga Europa, que também terá a presença do PSV Eindhoven, que despachou o Rosenborg, da Noruega. Na última etapa antes da formação das 12 chaves, realizada em jogo único, a modesta equipe superou o adversário graças aos gols de Machís, Puertas e Herrera. O atacante sueco Jo Inge Berget descontou o placar para os anfitriões do duelo. Essa é a primeira vez na história que o Granada disputa competições continentais, depois do sétimo lugar obtido na edição passada do Campeonato Espanhol. Antes do Malmö, a equipe já havia despachado o Teuta, da Albânia, e o Lokomotiv Tblisi, da Geórgia.

Bem mais experiente em competições continentais, o PSV Eindhoven superou o Rosenborg, também fora de casa, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo meia israelense Eran Zahavi pelo promissor atacante holandês Cody Gakpo. Ainda nos primeiros jogos de hoje, o Dínamo de Zagreb, da Croácia, passou pelo Flora Tallinn, da Estônia, em casa, por 3 a 1. O placa foi o mesmo da vitória do Cluj, da Romênia, sobre o KuPS, da Finlândia.

Já o Estrela Vermelha foi o único a avançar na chamada “Rota dos Campeões”, atuando longe de seus domínios, ao superar o Ararat-Armenia por 2 a 1. O duelo, no entanto, aconteceu em campo neutro, em Nicósia, no Chipre. Além disso, o Hapoel Be’er Sheva eliminou o Viktoria Plzen, da República Tcheca, por 1 a 0, em Israel; o Lech Poznan, da Polônia, venceu o Charleroi, da Bélgica, por 2 a 1; já o Slovan Liberec, também da República Tcheca, passou pelo Apoel Nicosia, do Chipre, por 1 a 0.

* Com EFE