Griezmann retorna ao Atlético de Madrid após dois anos no Barcelona

Atacante francês chega por empréstimo de um ano, que pode ser prorrogado por ambas as partes

Reprodução/ Twitter Atlético de Madrid Griezmann volta ao Atlético depois de dois anos no Barcelona



Antoine Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid. O atacante francês retorna ao clube por empréstimo dois anos depois de se transferir para o Barcelona. Foram 102 jogos e 35 gols no time da Catalunha. O contrato é válido por uma temporada, com opção de prorrogação. Contratado em 2014 pelo Atlético, em sua primeira passagem Griezmann ficou por cinco temporadas. Disputou um total de 257 jogos, dando 50 assistências e marcando 133 gols, o que o deixa como o quinto maior artilheiro da história do Atlético, atrás apenas de grandes lendas como Luis, Escudero, Campos e Gárate. O francês conquistou a Supertaça Espanhola de 2014, a SuperTaça Europeia de 2018 e a Liga Europa do mesmo ano. No último dia da janela de transferências, o Atlético também confirmou o empréstimo de Saúl para o Chelsea.