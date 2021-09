Cueca de Michael Jordan é colocada em leilão com valor inicial de R$ 2.500

Peça foi colocada à venda pelo ex-guarda costas do astro, John Michael Wozniak

Reprodução/ lelands.com Peça tem 'indícios' de que foi muito usada



Você compraria um par de cuecas usadas por Michael Jordan? Se sua resposta for sim, está com sorte, pois elas estão à venda. O site Lelands colocou dois exemplares boxer cinza e preta, usadas pela lenda do basquete norte-americano, pelo lance inicial de 500 dólares (R$ 2.500, aproximadamente). A peça tem o nome ‘Jordan’ no elástico e um logo da NBA e, em sua descrição, indica que ela tem ‘indícios’ de que foi muito usada, inclusive um fio solto na área da perna. O antigo segurança do astro, John Michael Wozniak foi quem colocou o item à venda. O leilão também inclui um casaco de cashmere, ternos, camisas de botão e cintos. Os lances serão encerrados em 25 de setembro. Em outubro de 2020, outro segurança que trabalhou com Jordan, John Capps, leiloou os anéis de campeões do Chicago Bulls nos anos 90 pelo valor de R$ 1,7 milhão.