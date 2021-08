Seleção brasileira jogará contra o Uruguai na Arena da Amazônia em outubro

Estádio passará por reparos, que serão custeados pela CBF e pelo governo do Amazonas

Fernando Torres / CBF Arena da Amazônia terá reparos para o clássico sul-americano



A CBF anunciou nesta terça-feira, 31, que a seleção brasileira masculina irá enfrentar o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 14 de outubro. A partida é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundo a nota divulgada pela entidade, os custos de reforma do gramado da Arena serão custeados pela própria CBF e pelo governo estadual. No mesmo período de Data Fifa, a seleção enfrenta a Venezuela e a Colômbia, em Caracas e Barranquilla, respectivamente. O último jogo do Brasil no estádio foi em setembro de 2016, quando venceu a Colômbia por 2 a 1. Nesta quinta-feira os comandado de Tite enfrentam o Chile, às 22h (horário de Brasília). No domingo, dia 5, faz a reedição da final da Copa América contra a Argentina, às 16h. A terceira rodada da Data Fifa de setembro será dia 9, contra o Peru, às 21h30.