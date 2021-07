Griezmann tem contrato com a Konami cancelado após vazamento de vídeo polêmico

Além disso, desenvolvedora de games japonesa ainda informou que vai solicitar ao Barcelona que explique detalhes sobre o caso e suas ações futuras

Divulgação/Griezmann Griezmann carrega a bola durante partida do Barcelona



O atacante Antoine Griezmann, do Barcelona e da seleção francesa, teve o seu contrato com a Konami, tradicional desenvolvedora de games, cancelado nesta quarta-feira, 7, após um vídeo seu de 2019 com Ousmane Dembélé vir à tona. Nele, a dupla, que estava fazendo uma pré-temporada com o clube no Japão, aparece rindo de um grupo de técnicos japoneses trabalhando para consertar uma televisão em um quarto de hotel. Após o vazamento da gravação, ambos foram acusados de ter cometido comentários racistas e xenofóbicos. Assista ao vídeo abaixo.

Por isso, a Konami anunciou hoje que irá romper o contrato com Griezmann. O atacante havia fechado, há cerca de um mês, para ser embaixador de luxo da empresa, recebendo até uma carta exclusiva de Yu-Gi-Oh!. Além disso, desenvolvedora de games ainda informou que vai solicitar ao Barcelona que explique detalhes sobre o caso e suas ações futuras. Ontem, o atleta se defendeu das críticas. “Nos últimos dias, certas pessoas quiseram me mostrar como alguém que não sou. Rejeito com firmeza as acusações feitas contra mim e lamento ter ofendido alguns de meus amigos japoneses”, escreveu o jogador nas redes sociais.