TV flagra Messi provocando ex-Palmeiras em Argentina x Colômbia; assista

Em imagens captadas pela emissora ‘TyC Sports’, o craque aparece ‘cutucando’ Yerry Mina após o colombiano desperdiçar uma cobrança de pênalti

EFE/Fernando Bizerra Lionel Messi comemora classificação da Argentina sobre a Colômbia na Copa América



Lionel Messi está sedento para conquistar o seu primeiro título com a seleção principal da Argentina nesta Copa América. Prova disso que é o craque, conhecido por ter um comportamento moderado dentro de campo, chegou a provocar Yerry Mina, da Colômbia, durante a disputa de pênaltis da última terça-feira, 6, em jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e válido pela semifinal do torneio. Em imagens captadas pela emissora “TyC Sports”, o camisa 10 da Albiceleste aparece dizendo “Baila ahora [Dança agora, em português]” ao zagueiro, que havia acabado de desperdiçar sua cobrança. Vale lembrar que o defensor, com passagem pelo Palmeiras e atualmente no Everton (Inglaterra), comemorou a classificação diante do Uruguai com uma dança.

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a Argentina viu o seu goleiro Emiliano Martínez brilhar, defendendo três chutes e levando a seleção à final da Copa América. Agora, a equipe treinada por Lionel Scaloni terá pela frente o anfitrião Brasil, em decisão marcada para o próximo sábado, 10, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Se vencer, a Albiceleste voltará a conquistar um título após 28 anos – o último foi a Copa América de 1993.