Com novidades e Vini Jr. na lista, Ramon Menezes convoca a seleção brasileira para amistosos contra Guiné e Senegal

O técnico Ramon Menezes realizou neste domingo, 28, a convocação da seleção na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A lista de atletas chamados será para a disputa de dois amistosos em junho, em jogos contra a Guiné, dia 17, em Barcelona, na Espanha; e contra Senegal, no dia 20, em Lisboa, em Portugal. Será a segunda vez que Ramon comandará a seleção brasileira na equipe principal, sendo que a primeira ocorreu em jogo contra o Marrocos, na derrota por 1 a 0. Atualmente, o mandatário encontra-se no comando da seleção sub-20, na Copa do Mundo da categoria que ocorre na Argentina. Desde o fim da Copa do Mundo do Catar, realizada em novembro e dezembro de 2022, a equipe principal da seleção brasileira encontra-se sem técnico – Ramon atua como interino -, já que Adenor Leonardo Bachi, o Tite, pediu demissão após a eliminação para a Croácia nas quartas de final.

Confira a lista de convocados por Ramon Menezes:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais direitos

Danilo – Juventus

Vanderson – Mônaco

Laterais esquerdos

Alex Telles – Sevilla

Airton Lucas – Flamengo

Zagueiros

Ibanez – Roma

Eder Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Nino – Fluminense

Meio campistas

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle United

Casimiro – Manchester United

Joelinton – Newcastle United

Atacantes

Lucas Paquetá – West Ham

Malcolm – Zenit

Pedro – Flamengo

Richarlison – Totenham

Rodrigo – Real Madrid

Roni – Palmeiras

Vini Jr. – Real Madrid

Raphael Veiga – Palmeiras