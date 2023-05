Guardiola diz que Premier League ‘é mais importante’ para afastar pressão do City na Champions

Time inglês disputa nesta reta final de temporada três competições

Jon Super/EFE Pep Guardiola durante jogo do Manchester City



O Manchester City pode ser campeão inglês neste domingo, 21, no duelo contra o Chelsea. Além do torneio nacional, os comandados pelo técnico Pep Guardiola também vão disputar a final da Champions League, que seria um título inédito para o clube. No entanto, o treinador fez questão nesta sexta-feira, 19, de falar que a Premier League “é mais importante” para afastar a pressão do City no campeonato europeu. “A Premier League é a competição mais importante porque dura mais de 10, 11 meses. Temos sorte de estar em casa com nosso povo para vencê-la”, disse Pep. Fora a Premier e a Champions, na qual os ingleses vão encarar a Inter de Milão na decisão, o time de Guardiola disputará ainda a final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, no dia 3 de junho. O Manchester City pode ser campeão antes mesmo de entrar em campo na 37ª rodada do Campeonato Inglês, caso o Arsenal perca para o Nottingham Forest neste sábado, 20. Apesar disso, o treinador não assistirá ao jogo dos Gunners. “Acho que não (assistir a Nottingham Forest x Arsenal). Temos um jogo no dia seguinte. Na minha opinião, gostaria de pensar que temos de vencer para sermos campeões. Comemorar com o nosso povo no estádio seria o melhor”, completou o técnico.