Guardiola ‘entrega’ acordo de Agüero com o Barça: ‘Vai jogar com o melhor de todos os tempos’

O atacante argentino deve fazer a sua despedida do City na final da Liga dos Campeões da Europa diante do Chelsea, no próximo sábado, 29, em Portugal

EFE/EPA/Laurence Griffiths / POOL Sergio Aguero vai vestir as cores do Barcelona na próxima temporada



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, “anunciou” o acordo entre Sergio Agüero e Barcelona. Em entrevista à “BBC”, o técnico revelou que o atacante argentino, que deixará o clube após o término da temporada, quando acaba o seu contrato, de fato irá fechar com o time catalão. “Agüero vai jogar pelo clube do meu coração, o Barcelona, e vai jogar ao lado do melhor jogador de todos os tempos. E talvez o meu clube, o Barcelona, fique cada vez mais forte com ele em campo”, disse o espanhol, se referindo a Lionel Messi – a lenda, no entanto, ainda não renovou com o Barça. Antes de sair do Reino Unido e migrar para a Espanha, porém, Agüero ainda tem a sua última missão com a camisa do City, onde é o maior artilheiro e principal ídolo da história. A tarefa é ganhar a inédita taça da Liga dos Campeões da Europa da Uefa, em final que será realizada no próximo sábado, 29, diante do rival Chelsea, no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal. O argentino, entretanto, deve começar a partida no banco de reservas.