Rúben Dias, do Manchester City, é eleito o melhor jogador do futebol inglês

A Football Writers Association, associação de jornalistas esportivos britânicos (FWA, na sigla em inglês), escolheu o defensor Rúben Dias, do Manchester City, o melhor jogador do futebol inglês na temporada 2020/21. Campeão da Premier League e da Copa da Liga, o português disputou 48 partidas na temporada e foi o pilar do sistema defensivo do time de Pep Guardiola. Com a conquista, em sua primeira temporada na Inglaterra, ele se tornou primeiro zagueiro a receber o prêmio desde o escocês Steve Nicol em 1989, pelo Liverpool.

“É um grande privilégio. Estou muito, muito contente, mas não seria possível sem o sucesso da equipe. Acho que qualquer um jogador deste time merecia o prêmio. Só por isso é que eu, sendo um zagueiro, posso receber o prêmio. É especial porque normalmente os olhos estão sempre fixados em quem finaliza as jogadas”, disse o defensor. “Quero agradecer aos meus colegas, a todo o staff – ao Pep inclusive, claro – e ao clube e a todos os responsáveis pela minha chegada aqui. Agradeço aos fisioterapeutas, aos funcionários da cozinha que diariamente trazem um sorriso para o centro de treinos e que nos fazem sentir bem e preparados para fazer o melhor”, completou o jogador, que ainda terá pela frente a final da Liga dos Campeões da Europa, diante do Chelsea, no dia 29 de maio.

Thank you to the FWA who voted for me for this award! It’s a huge honour to be recognised in just my first season. But I could not have done it without the team who have been incredible this season. Now let’s focus on these last two games 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/8TvXcKz4Ng

— Rúben Dias (@rubendias) May 20, 2021