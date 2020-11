Guardiola exalta trabalho de Doménec Torrent no Flamengo: ‘Tem muita qualidade’

Veja o que o técnico do Manchester City falou do trabalho de seu pupilo no Rubro-Negro carioca

Reprodução/Twitter Guardiola é o atual treinador do Manchester City



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, revelou que mantém conversas com Domènec Torrent, seu ex-auxiliar que atualmente comanda o Flamengo. Em entrevista após a vitória do time britânico diante do Olympiacos, na Liga dos Campeões da Europa, o treinador exaltou o trabalho de seu pupilo no Rubro-Negro carioca, mas afirmou que ambos não possuem muito tempo para aperfeiçoar as suas equipes devido ao calendário apertado.

“(Acompanho) Só os resultados (do Flamengo). Estamos em contato, nos falamos de vez em quando. Sei que fez alguns bons resultados, perdeu em casa agora, mas temos falado que não há tempo para trabalhar. Não há tempo para melhorar a equipe”, disse Guardiola em entrevista ao Esporte Interativo. “Nosso trabalho é sobreviver. A gente seleciona os jogadores e nada mais. Treinador hoje em dia não é treinador, é gerente. Temos pouco tempo para fazer as coisas. É partida, recuperação, partida, recuperação. Muito difícil, mas o Dome tem muita qualidade, equipe fez alguns bons resultados”, continuou.

Guardiola e Dome trabalharam juntos por dez anos e marcaram época, principalmente, no Barcelona, onde conquistaram três taças da Champions League e formaram um dos melhores times de todos os tempos. Além disso, a dupla também autuou no Bayern de Munique e no Manchester City. Em 2018, Dome decidiu deixar a equipe britânica para assumir o cargo de técnico do New York City.