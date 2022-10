Haaland brilha de novo, Manchester City goleia o Copenhagen e encaminha classificação às oitavas de final

O centroavante norueguês marcou mais duas vezes e chegou aos 19 gols na temporada; Borussia Dortmund vence Sevilla e segue na segunda posição do grupo

EFE/EPA/PETER POWELL Haaland e Mahrez marcaram na vitória do Manchester City



O Manchester City não precisou fazer esforço para golear o Copenhagen por 5 a 0, nesta quarta-feira, 5, no Etihad Stadium, em confronto válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões 2022/2023. Como não poderia ser diferente, o time britânico contou de novo com o talento de Erling Haaland, que balançou as redes mais duas vezes e chegou aos 19 gols na temporada. Khocholava (contra), Riyad Mahrez e Julián Álvarez foram os outros responsáveis por construir o tranquilo triunfo dos britânicos. Com o resultado, a equipe liderada por Pep Guardiola mantém os 100% de aproveitamento e vai aos nove pontos pontos, ficando à frente de Borussia Dortmund (6), Sevilla (1) e o próprio Copenhagen (1) – no mesmo horário, os alemães venceram os espanhóis por 4 a 1, no Borussia Park. Desta forma, os “citizens” precisam de apenas mais dois pontos para garantir vaga nas oitavas de final da “Champions League”.