Pressionado, Tottenham empata com Frankfurt e leva ‘decisão’ para casa na Liga dos Campeões

Spurs estão em segundo no Grupo D, empatado com os alemães, e precisam da vitória em casa na próxima rodada para garantir vaga nas oitavas de final

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH Harry Kane teve algumas chances no jogo, mas não aproveitou



Dias depois de perder o Derby do Norte de Londres, contra o Arsenal, na Premier League, o Tottenham voltou a campo nesta terça-feira, 04, para enfrentar o Eintracht Frankfurt pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Spurs estava pressionado pela derrota e pelo desempenho na Champions (uma vitória e uma derrota) e tem briga direta com os alemães por vaga nas oitavas de final. A partida foi muito equilibrada, com o Tottenham criando muitas chances no primeiro tempo, mas com grandes dificuldades de definir pro gol. Kane perdeu duas chances boas. No segundo tempo, o time acusou o cansaço e o jogo perdeu em intensidade. Com o placar em 0 a 0, as equipes estão empatadas com 4 pontos (leve vantagem para o Tottenham no saldo de gols) e se enfrentam novamente na semana que vem, em Londres. O problema é que o Marseille venceu o Sporting nesta terça, por 4 a 1, e se vencer de novo na semana que vem – em caso de empate na Inglaterra — ultrapassa os dois times na tabela do Grupo D.