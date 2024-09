Messi retorna aos gramados após lesão e já tem data para voltar a jogar

Argentino fará sua reestreia em um confronto contra o Philadelphia Union, válido pela Major League Soccer (MLS), em Miami.

Chris ARJOON / AFP Atacante argentino do Inter Miami, Lionel Messi, treina no Florida Blue Training Center em Fort Lauderdale, Flórida



Lionel Messi está prestes a retornar aos gramados neste sábado (13), após um período de afastamento devido a uma lesão. O jogador argentino, que ficou fora de ação por cerca de dois meses, sofreu uma contusão no tornozelo durante a final da Copa América, mas ainda assim esteve presente na celebração da conquista da seleção argentina. O Inter Miami, clube onde Messi atua, confirmou que o craque está pronto para voltar a jogar. Ele fará sua reestreia em um confronto contra o Philadelphia Union, válido pela Major League Soccer (MLS), em Miami. O técnico Tata Martino já anunciou que Messi treinou normalmente com a equipe e está liberado para participar da partida.

Enquanto isso, a seleção argentina continua firme na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com uma vitória convincente de 3 a 0 sobre o Chile, a equipe acumula 18 pontos e se mantém no topo da tabela, demonstrando um bom desempenho nas rodadas até o momento. A expectativa em torno do retorno de Messi é alta, tanto para os torcedores do Inter Miami quanto para os fãs do futebol em geral. Sua presença em campo promete trazer um novo ânimo à equipe, que busca melhorar seu desempenho na liga.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA