Haaland vira desfalque no Borussia Dortmund após se chocar com o árbitro

Reprodução/Dortmund Haaland sentiu o joelho na derrota do Dortmund para o Bayern de Munique



O Borussia Dortmund informou, na manhã desta sexta-feira (29), que Erling Haaland será baixa do time no confronto diante do Padeborn, no domingo (31), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Além do norueguês, a equipe aurinegra também não poderá contar com o meio-campista Dahoud.

Haaland está fora de combate após sofrer uma lesão no joelho, na partida diante do Bayern de Munique, na última terça-feira. Na ocasião, o centroavante sentiu dores após trombada com o árbitro e precisou ser substituído nos minutos finais do clássico, que terminou com vitória dos bávaros.

Apesar da preocupação, o treinador Lucien Favre tratou de afirmar que a contusão de Haaland não é grave. O técnico francês, no entanto, não deu prazo para o atacante voltar.

Agora, a tendência é que Jadon Sancho substitua o camisa 17 no confronto contra o último colocado da Bundesliga. Apesar de ser a estrela do time, ele vem frequentando o banco de reservas.

Restando seis rodadas para o fim do Alemão, o Dortmund é o segundo colocado do torneio, com 7 pontos a menos que o líder Bayern de Munique.