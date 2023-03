Palmeiras vê ‘danos rotineiros’ no Allianz após jogo do São Paulo e considera parceria positiva 

Tricolor foi eliminado pelo Água Santa no Paulistão na casa palmeirense

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo lotou o Allianz Parque na última segunda-feira



O Palmeiras conferiu que algumas cadeiras do Allianz Parque precisarão ser trocadas depois da partida da última segunda-feira, 14, entre São Paulo e Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão. Em análise feita nesta terça-feira, o clube alviverde viu que alguns assentos foram quebrados ou pichados por são-paulinos – 39.454 pessoas viram o time de Diadema se classificar à semifinal nas penalidades. Apesar disso, a diretoria palmeirense considerou que os prejuízos são “danos rotineiros”, endossando que há manutenções deste tipo em todos eventos que são realizados no estádio. Além disso, a parceira com os são-paulinos foi considerada positiva. Depois de usar o Morumbi na vitória sobre o Santos, o Verdão cedeu o Allianz ao Tricolor no mata-mata do Estadual – a equipe de Rogério Ceni não pôde utilizar sua casa por causa de uma série de shows da banda Coldplay.