Real Madrid vence o Cádiz por 3 a 0 e conquista o 36º título espanhol após derrota do Barcelona

Real foi campeão fora de campo porque seu jogo terminou antes de Girona x Barça; com tropeço do grande rival, merengues comemoraram nas ruas da capital espanhola

Antonio Villalba/ Helios de la Rubia/Jesús Troyano/Real Madrid Brahim Díaz e Bellingham comemoram juntos após o inglês marcar o segundo gol do Real Madrid contra o Cádiz



O Real Madrid venceu o Cádiz por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (4), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Com essa vitória, o time merengue chegou a 87 pontos, mas ainda precisava secar o Barcelona, seu principal concorrente, que entraria em campo mais tarde, para conquistar a Liga pela 36ª vez. No estádio Montilivi, o Girona ganhou do Barça por 4 a 2 e fez a festa da torcida madridista, que saiu às ruas para celebrar a conquista nacional. O jogo em Madrid foi marcado pelo domínio do Real, mesmo com o técnico Carlo Ancelotti optando por escalar uma equipe de reservas, poupando os principais jogadores para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. No primeiro tempo, as chances de gol foram escassas, com destaque para uma oportunidade desperdiçada pelo Cádiz nos acréscimos.

No segundo tempo, a equipe visitante teve uma chance ainda mais clara de gol, mas Courtois defendeu o chute. Logo depois, o Real Madrid abriu o placar com Brahim Díaz aos 5 minutos. A equipe ampliou com Bellingham aos 22 minutos, após boa jogada de Modric e Brahim Díaz. Vinícius Júnior e Carvajal tiveram oportunidades de marcar, mas só aos 47 minutos o Real Madrid fechou o placar com Joselu. Com a vitória, o Real aguarda o resultado do jogo do Barcelona para saber se conquistará o título ainda neste sábado. No entanto, a equipe está focada na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, marcada para quarta-feira (8) no Santiago Bernabéu, após empate por 2 a 2 no jogo de ida na Alemanha.

Veja a festa do Real Madrid nas redes sociais

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024

