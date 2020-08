Rodrygo diz que Varane não pode ser culpado por eliminação do Real

‘Pode acontecer com todos. É uma pena que tenha acontecido com Rapha’, disse o atacante brasileiro

EFE/EPA/Oli Scarff Zagueiro do Real falhou em dois lances cruciais do jogo



Rodrygo, do Real Madrid, lamentou as falhas cometidas pelo companheiro de equipe Raphaël Varane nesta sexta-feira, que resultaram nos gols decisivos do Manchester City na vitória de 2 a 1 sobre os espanhóis, mas disse que o francês não pode ser culpado pela eliminação na Liga dos Campeões.

“É uma coisa normal, pode acontecer com todos. É uma pena que tenha acontecido com ‘Rapha’, mas ele é um grande jogador que nos deu muitas alegrias. Ninguém pode ser culpado pelo que aconteceu aqui”, comentou em entrevista ao canal Movistar+.

Após ter perdido por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisou decidir a vaga como visitante no Etihad Stadium. Aos nove minutos, Varane vacilou na área e perdeu a bola para Gabriel Jesus, que tocou para Sterling abrir o placar. Em uma jogada de Rodrygo, o Real empatou com Benzema. Na segunda etapa, novamente o zagueiro fez um recuo errado para Courtois, Jesus chegou antes e finalizou na saída do goleiro.

“Estou triste pela eliminação, mas lutamos até o final. É uma pena não termos passado. Foi difícil porque o City é um grande time, é difícil jogar aqui contra eles. Tentamos até o fim”, analisou. Rodrygo reconheceu que a equipe poderia ter jogado melhor para conseguir a virada. “Durante toda a partida poderíamos ter dado mais, mas não paramos de lutar até o final, são coisas que acontecem no futebol. Eles fizeram uma grande partida e mereceram a classificação”, opinou.

Ao avaliar a temporada do Real Madrid, campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, o ex-jogador do Santos deu nota nove ao elenco. “Não foi dez por causa da Champions, mas fizemos uma grande temporada”.

* Com EFE