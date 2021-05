Jornal espanhol detona Hazard por ‘brincadeirinhas’ com amigos do Chelsea após derrota

Meia foi flagrado rindo e abraçando os ex-companheiros de time, que venceram o Real Madrid e se classificaram para a final

Reprodução/ Twitter @javibalboa85 Hazard cumprimenta ex-companheiros do Chelsea depois da derrota



A atitude de Eden Hazard de cumprimentar seus ex-companheiros de clube após a derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões não caiu bem na mídia espanhola. O meia belga foi flagrado pelas câmeras rindo e abraçando os jogadores do Chelsea, clube que defendeu de 2012 a 2019, após o apito final e a vitória dos ingleses por 2 a 0 (3 a 1 no agregado). O jornal ‘As’ apontou por meio de sua coluna de opiniões que Hazard foi um dos piores dentro de campo. “O belga não fez nada em 88 minutos exasperantes. Mesmo em seu antigo jardim ele não conseguiu nenhum lance da qualidade que tinha em Londres”, escreveu o jornal. “E Hazard fazendo piadas depois do jogo com seus ex-companheiros de Chelsea. Este menino não entendeu o que é Madrid. A renovação [do clube] deve começar com sua venda imediata. Tchau, tchau, Eden”, completa o texto.

Voltando de lesão, Hazard ainda não conseguiu mostrar o futebol que tinha na capital inglesa. Ele foi contratado por 115 milhões de euros em 2019 (R$ 739 milhões, na cotação atual). Na avaliação do Sofascore, plataforma de análise de desempenho, Hazard recebeu a nota 6.7 por sua atuação, superando as notas de Karim Benzema e Ferland Mendy, ambos com 6.4 que foi a pontuação mais baixa. Toni Kroos e Luka Modric foram os únicos do time merengue a fazerem 7 pontos. O goleiro da equipe inglesa, Edouard Mendy, foi o que recebeu a maior nota do jogo (8.2) depois de fazer importantes e difíceis defesas.