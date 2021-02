Hazard sofre mais uma lesão e deve desfalcar o Real Madrid na Liga do Campeões

O craque belga teve a sua décima contusão desde que chegou ao clube espanhol

EFE/Rodrigo Jiménez Hazard sofreu a décima lesão desde que chegou ao Real Madrid



O Real Madrid comunicou na tarde desta quarta-feira, 3, que meia-atacante Eden Hazard foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda. Apesar de não informar o prazo de recuperação do belga, a imprensa espanhola estima que o jogador deverá perder as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – o time madrileno encara a Atalanta, no dia 24 de fevereiro, no embate de ida do principal torneio entre clubes europeu.

Hazard não está tendo sorte desde que deixou o Chelsea para fechar com o Real Madrid. Até o momento, o meia-atacante, um dos craques da Bélgica na Copa do Mundo de 2018, sofreu dez lesões desde que chegou ao clube espanhol – ele foi adquirido por 100 milhões de euros. A quantidade de contusões é maior que o número de participações dele em gols: ele contribuiu com nove bolas nas redes, seja marcando ou dando assistência para os seus companheiros.

Até agora, Hazard já ficou fora de 43 partidas do Real Madrid por lesão, totalizando 283 dias de baixa, além do coronavírus que o afastou dos gramados em novembro. Já pelo Chelsea, entre 2012 e 2018, foram apenas oito lesões e 20 jogos em que esteve indisponível.