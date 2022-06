Herói na Copa de 2014, Mario Götze é anunciado pelo Eintracht Frankfurt

Atacante de 30 anos assinou até 2025 com os atuais campeões da Liga Europa e volta à Bundesliga depois de dois anos

Autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, Mario Götze voltará a atuar na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt. Nesta terça-feira, 21, o jogador de 30 anos, fechou contrato com os campeões da Liga Europa até 2025. Nas últimas duas temporadas, Götze jogou no PSV Eindhoven, na Holanda, onde venceu a Supercopa da Holanda e a Eredivisie jogando 77 vezes, marcando 18 gols e dando 18 assistências. Anteriormente, o atacante passou pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Chegou a ficar alguns meses afastado do gramado por uma doença metabólica, mas voltou a se apresentar bem na Holanda. “As habilidades técnicas de Mario ajudarão enormemente nosso jogo, especialmente quando temos a posse de bola contra adversários profundos”, disse o diretor de esportes do Frankfurt, Markus Krösche.